Цена биткоина рухнула

Стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов впервые с ноября 2020 года

В ходе торгов 9 ноября стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов за монету, рухнув на 15,2 процента за день. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

В нижней точке цена достигла 16,9 тысячи долларов. На момент написания материала цена криптовалюты немного поднялась, до 17,02 тысячи долларов. Биткоин дешевеет четвертую торговую сессию подряд, сейчас стоимость монеты побила рекорд ноября 2020 года. С начала текушего года криптовалюта подешевел почти в четыре раза.

Обвал самой популярной криптовалюты связан с заключением сделки между крупнейшими игроками на рынке — Binance и FTX, о чем основатели криптобирж заявили в своих аккаунтах в Twitter 8 ноября. Глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что приобрести FTX его попросил руководитель биржи Сэм Бенкман-Фрид. Он пошел на такой шаг из-за серьезного кризиса ликвидности, с которым столкнулась компания. Стороны пока не подписали обязывающее соглашение.

Сама по себе сделка между двумя крупными игроками может непредсказуемым образом изменить крипторынок, пишет Bloomberg. В случае если сделка не состоится, кризис может продолжить развиваться и перекинуться на другие сегменты рынка. Глава Binance также заявил, что критическое положение FTX подорвало доверие к крипторынку и может вызвать усиление контроля со стороны регулирующих органов.