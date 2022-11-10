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11:01, 10 ноября 2022Культура

Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы

Стивен Спилберг заявил, что стриминговые платформы бросают кинематографистов «под автобус»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

75-летний кинорежиссер Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы. Об этом сообщает The Independent.

Кинодеятель уточнил, что имеет в виду новые «громкие» фильмы, которые доступны на стриминговых сервисах и не выходят в кинотеатрах, из-за чего, по его мнению, страдают авторы картин.

«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах», — заявил Спилберг.

Режиссер выразил надежду, что зрители вновь начнут ходить на премьеры новых проектов в кинотеатры.

В октябре стало известно, что Московский американский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга.

Соответствующий документ был направлен продюсером учреждения Александром N (Ширяевым) в Центральный суд Южной Калифорнии. Сообщается, что режиссер прекратил поддержку театра из-за спецоперации, оставив труппу, состоящую из 50 человек, без контрактов, площадок и инвесторов.

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Анастасия Астахова
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