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02:38, 10 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили о случаях двойного списания с карты

Юрист Янкевич: списанные дважды с карты деньги можно вернуть в течение нескольких дней

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Деньги, списанные с банковской карты дважды, можно вернуть в течении нескольких дней. Об этом рассказал заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич, предупреждая россиян о подобных случаях.

По словам специалиста, двойное списание средств происходит при коде ошибки на кассе или нестабильной скорости интернета при оплате в онлайн-магазине. В таком случае необходимо попросить чек о покупке и об отказе и обратиться в банк.

В кредитной организации необходимо указать место и время списания. При проблеме с онлайн-магазином можно обратиться в службу поддержки. Банки вернут деньги в течение нескольких дней. Однако при подозрении в мошенничестве разбирательство может занять до 120 дней, резюмировал он.

Ранее кандидат юридических наук Виктория Шакина назвала популярные схемы мошенничества с маткапиталом и рассказала, какая ответственность за них предусмотрена. Она предупредила, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.

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Юлия Мискевич
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