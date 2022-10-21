Россиян предостерегли от попыток обналичить маткапитал

Юрист Шакина предупредила об ответственности за попытки обналичить маткапитал

Юрист Виктория Шакина назвала популярные схемы мошенничества с маткапиталом и рассказала, какая ответственность за них предусмотрена. Она предупредила, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Мошеннические схемы в отношении маткапитала постоянно усложняются и совершенствуются, указала специалист. Родитель ребенка может быть как преступником, так и жертвой мошенничества, добавила юрист.

Главная цель мошенничества с маткапиталом — это обналичивание бюджетных средств, то есть получение денежной суммы сертификата на карту или наличными, вместо целевого вложения средств в образование, улучшение жилищных условий и так далее Виктория Шакина адвокат

Мошенничество с маткапиталом влечет уголовную ответственность за хищение денежных средств, напомнила она. «В отношении родителей это деяние чаще всего квалифицируется Уголовным кодексом РФ по статье 159.2 УК РФ как специальный вид мошенничества при получении социальных выплат», — заявила она. Такое мошенничество может быть совершено путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений или умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, разъяснила Шакина.

Наказание за мошенничество с маткапиталом предусмотрено серьезное: от штрафа в десятки тысяч рублей до лишения свободы на срок вплоть до 10 лет, указала юрист.

Важно понимать, что лицо, совершившее преступление, не только несет уголовную ответственность за свое деяние, но и обязано возместить причиненный им материальный ущерб. Следовательно, даже после привлечения к уголовной ответственности владелец сертификата обязан возместить государству сумму незаконно потраченного маткапитала. Виктория Шакина адвокат

«Кроме того, уголовная ответственность грозит и посторонним лицам, только уже по общему составу мошенничества, например, сотрудникам кредитных организаций, которые реализуют схемы обналичивания маткапитала», — высказалась она.

Так, недобросовестные организации часто отыскивают и вводят в заблуждение граждан, рассказывая о возможности «легального» обналичивания средств материнского капитала, сообщила юрист. Таких способов нет, подчеркнула она, а также перечислила ситуации, которые расцениваются государством как злоупотребления при использовании средств материнского капитала и несут в себе угрозу мошенничества.

«Например, распространена схема, когда владельцы маткапитала приобретают жилье у знакомых или родственников, и после перечисления продавцу суммы маткапитала со стороны Пенсионного фонда — расторгают сделки, получив деньги назад на свой собственный счет», — высказалась юрист.

Есть и более сложные схемы — с использованием займов и вкладов, сообщила Шакина. «Так, женщинам предлагается оформить заем на покупку жилья. Размер кредита при этом равен сумме материнского капитала. Но на самом деле заемные денежные средства не перечисляются заемщикам: кредиторы, действуя на основании доверенности, приобретают для них ничтожно малые доли в квартирах, ветхих домах или нежилых помещениях, выдавая это за улучшение жилищных условий. В результате реализации сложной преступной схемы обладатели материнского сертификата иногда получают деньгами только 20-50 процентов от суммы материнского капитала, остальное забирает себе организация», — рассказала адвокат.

В 2023 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Выплата на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, а на второго — почти до 780 тысяч. Индексация произойдет с 1 февраля 2023-го. «Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей», — уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.