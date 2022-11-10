При опрокидывании автобуса в российском регионе пострадали более 20 человек

В Пермском крае более 20 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

В Пермском крае более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте региональной госинспекции труда.

Согласно данным, в аварию попал автобус с вахтовиками. В итоге пострадал 21 работник, четверо из них получили тяжелые травмы. ДТП произошло в среду, 9 ноября. Автобус следовал по дороге Рассвет — Баклановка. Транспортное средство развернуло, после чего оно опрокинулось на левый бок. В инспекции труда сформировали комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Красноярском крае школьный автобус с первоклассниками столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района, никто не пострадал. В салоне автобуса находились 12 первоклассников и сопровождающий.