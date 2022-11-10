Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:18, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Порнозвезда Беркова высказалась о своем «проклятье» на фоне смерти бывшего мужа

Порнозвезда Беркова объяснила обсуждения «проклятья Берковой» статистикой

Кадр: Телеканал Домашний / YouTube

Порнозвезда Елена Беркова высказалась о «проклятье Берковой» после того, как стало известно о смерти бывшего мужа Андрея Стоянова. Ее комментарий передает KP.RU.

«А как же остальные 45 мужей?» — в шутку ответила Беркова на слова журналиста, что пользователи соцсетей после смерти бывшего мужа порноактрисы вспомнили, что еще один из ее бывших супругов пропал без вести, и заявили о существовании «проклятья Берковой». «У меня официальных как минимум еще четыре мужа. Все живы-здоровы и в меру упитанны, прекрасно себя чувствуют», — добавила порнозвезда.

Беркова подчеркнула, что давно не общалась со Стояновым. В то же время она уточнила, что поддерживает хорошие отношения со своим первым мужем Альбертом, с которым она состояла в браке с 2000 по 2003 год. «Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает», — объяснила порноактриса.

О смерти Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. По предварительным данным, смерть артиста наступила в результате передозировки запрещенными препаратами. Стоянову вызвали скорую помощь, когда он потерял сознание. Однако приехавшие медики не смогли реанимировать актера.

В 2013 году под Севастополем пропал еще один бывший муж Берковой Владимир Савро. Сообщалось, что он находился на территории базы отдыха «Палмида», пошел купаться в море и пропал. Позже Савро официально объявили умершим, его тело так и не нашли.

Елена Беркова состояла в браке пять раз. Порнозвезда была также замужем за бизнесменом Владимиром Химченко и стриптизером Иваном Бельковым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента
Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на российских туристах
В США рассказали об аварии на построенном в 2019 году корабле Wichita
Юрист посоветовал обладателю самого крупного джекпота в мире залечь на дно
Бельгийский политик предложил разделить Украину вместо России
Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного ребенка
США отработали ракетный удар по России из Арктики
Военком ответил критиковавшим снабжение родственникам российских мобилизованных
Порнозвезда Беркова высказалась о своем «проклятье» на фоне смерти бывшего мужа
Застрелившего двоих незнакомцев россиянина приговорили к 25 годам колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.