Порнозвезда Беркова высказалась о своем «проклятье» на фоне смерти бывшего мужа

Порнозвезда Беркова объяснила обсуждения «проклятья Берковой» статистикой

Порнозвезда Елена Беркова высказалась о «проклятье Берковой» после того, как стало известно о смерти бывшего мужа Андрея Стоянова. Ее комментарий передает KP.RU.

«А как же остальные 45 мужей?» — в шутку ответила Беркова на слова журналиста, что пользователи соцсетей после смерти бывшего мужа порноактрисы вспомнили, что еще один из ее бывших супругов пропал без вести, и заявили о существовании «проклятья Берковой». «У меня официальных как минимум еще четыре мужа. Все живы-здоровы и в меру упитанны, прекрасно себя чувствуют», — добавила порнозвезда.

Беркова подчеркнула, что давно не общалась со Стояновым. В то же время она уточнила, что поддерживает хорошие отношения со своим первым мужем Альбертом, с которым она состояла в браке с 2000 по 2003 год. «Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает», — объяснила порноактриса.

О смерти Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. По предварительным данным, смерть артиста наступила в результате передозировки запрещенными препаратами. Стоянову вызвали скорую помощь, когда он потерял сознание. Однако приехавшие медики не смогли реанимировать актера.

В 2013 году под Севастополем пропал еще один бывший муж Берковой Владимир Савро. Сообщалось, что он находился на территории базы отдыха «Палмида», пошел купаться в море и пропал. Позже Савро официально объявили умершим, его тело так и не нашли.

Елена Беркова состояла в браке пять раз. Порнозвезда была также замужем за бизнесменом Владимиром Химченко и стриптизером Иваном Бельковым.