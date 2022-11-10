В возрасте 48 лет умер актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов

На 49-м году жизни скончался актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов

На 49-м году жизни скончался актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По предварительным данным, смерть артиста наступила в результате передозировки запрещенными препаратами. Стоянову вызвали скорую помощь, когда тот потерял сознание, однако приехавшие медики не смогли реанимировать актера.

Бывшая супруга мужчины, певица и порноактриса Елена Беркова, в браке с которой он состоял с 2017 по 2018 год, рассказала, что он долгое время употреблял метадон.

В фильмографии Стоянова насчитывается более ста проектов, в числе которых были такие сериалы, как «Триггер», «Дылды, «Доктор Рихтер», «Все как у людей», «Чужая стая», «Глухарь 2» и «Капкан для монстра».

Ранее стало известно, что на 53-м году жизни умер рэп-исполнитель Tame One (настоящее имя — Рахем Браун). Артист скончался в результате остановки сердца. По словам матери музыканта, он употребил лекарственные препараты вместе с наркотическими веществами.