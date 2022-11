Умер 52-летний рэп-исполнитель Tame One

На 53-м году жизни умер рэп-исполнитель Tame One (настоящее имя — Рахем Браун). Об этом сообщает NME.

Артист скончался 6 ноября в результате остановки сердца.

«Мой сын Рахем Браун мертв. Судебно-медицинский эксперт сказал, что его сердце не выдержало, так как он употребил шесть фармацевтических препаратов, которые ему прописали в больнице в прошлую пятницу, в сочетании с травкой, которую он употребил в эти выходные», — сообщила мать рэпера.

Tame One основал Artifacts в 1988 году вместе с исполнителями El da Sensei и DJ Kaos. Группа выпустила свой дебютный альбом Between A Rock And A Hard Place в 1994-м.

Спустя три года музыкальный коллектив записал вторую пластинку, после чего распался. В 1998-м артист присоединился к группе The Weathermen, а спустя пять лет выпустил сольный альбом When Rappers Attack.

Сообщается, что участники Artifacts воссоединились в 2009 году, после чего начали работу над новыми материалами.

