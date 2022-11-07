Умерла вокалистка группы Low Мими Паркер

На 56-м году жизни скончалась вокалистка группы Low Мими Паркер

На 56-м году жизни скончалась американская певица и вокалистка группы Low Мими Паркер. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на социальные сети музыкального коллектива.

Артистка умерла 5 ноября в своем доме, расположенном в американском штате Миннесота.

«Друзья, трудно выразить словами и в таком коротком сообщении. Мими скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе и вашей. Держите ее имя близко и свято. Разделите этот момент с тем, кому вы нужны. Любовь — это действительно самое главное», — сообщил супруг артистки и ее партнер по группе Алан Спархок.

Известно, что на протяжении последних двух лет Паркер боролась с раком яичников. О своем диагнозе знаменитость рассказала в конце лета 2022-го, тогда же Low объявили об отменах концертов в Уэльсе, Скандинавии, Англии и Шотландии из-за ухудшения состояния участницы группы.

Мими Паркер родилась в 1967 году. В 1993-м она вместе со своим супругом Аланом Спархоком основала музыкальный коллектив Low, который преимущественно выступал в жанре инди-рок. Группа выпустила 13 студийных альбомов.

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