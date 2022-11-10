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06:30, 10 ноября 2022Наука и техника

Раскрыта природа гигантской внегалактической структуры

Астрономы обнаружили неизвестное галактическое скопление в зоне избегания Млечного Пути

Фото: Yong Chuan Tan / Unsplash

Ученые из Аргентины, Бразилии и Венесуэлы раскрыли природу гигантской внегалактической структуры, которая расположена в зоне избегания — области неба в Южном полушарии Земли, заслоняемой пылью и звездами диска Млечного Пути и недоступной для оптических наблюдений. Оказалось, что она является ранее неизвестным галактическим скоплением. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.

Предыдущие наблюдения, проведенные в рамках инфракрасного обзора центральной части Млечного Пути (VVV), продемонстрировали, что в зоне избегания находится область размером 1,636 квадратного градуса с необычно высокой концентрацией потенциальных галактик. В этой области, обозначенной как b204, особо выделяется участок с радиусом 15 угловых минуты с необычно высокой плотностью протяженных источников инфракрасного излучения. Он содержит 118 визуально подтвержденных галактик, что в три раза выше плотности на остальной площади области.

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Астрономы провели новые наблюдения, чтобы лучше охарактеризовать природу этого сверхплотного участка, определив красное смещение нескольких источников. Красное смещение представляет собой смещение спектральных линий в длинноволновую (красную) область спектра из-за эффекта Доплера, когда источник движется от наблюдателя и длина волны его излучения увеличивается. Были получены спектры пяти галактик-кандидатов с помощью спектрографа Flamingos 2 на телескопе Gemini South Обсерватории Джемини.

Ученые обнаружили, что во всех спектрах присутствуют линии поглощения, соответствующие ожидаемым характеристикам галактик с учетом их морфологии и звездного состава. Спектроскопическое красное смещение было рассчитано для каждой отдельной галактики с учетом всех линий, идентифицированные в каждом спектре, и полученное среднее значение красного смещения оказалось равно 0,225 ± 0,014, что соответствует времени путешествия света 2,5 миллиарда лет. Размер сверхплотного участка достигает около двух миллионов световых лет, что характерно для типичного галактического скопления. По оценкам исследователей, в него может входить до 58 галактик.

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Александр Еникеев
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