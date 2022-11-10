В Нижнем Тагиле появятся ретро-трамваи

Мэрия Нижнего Тагила закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей до 10 декабря

Мэрия Нижнего Тагила планирует приобрести два ретро-трамвая. Их должны поставить до 10 декабря. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, мэрия опубликовала подобный запрос на сайте госзакупок. Заявки на поставки транспортных средств будут приниматься до 17 ноября. Ретро-трамваи обойдутся российскому городу в 142 миллиона рублей.

В августе власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. В их вагонах можно устраивать экскурсии по городу и проводить мероприятия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустят новые троллейбусы, в которых будет установлена система климат-контроля. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов. По его словам, новая партия транспорта выйдет на рейсы до конца декабря 2022 года.