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16:06, 10 ноября 2022Моя страна

В Нижнем Тагиле появятся ретро-трамваи

Мэрия Нижнего Тагила закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей до 10 декабря

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мэрия Нижнего Тагила планирует приобрести два ретро-трамвая. Их должны поставить до 10 декабря. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, мэрия опубликовала подобный запрос на сайте госзакупок. Заявки на поставки транспортных средств будут приниматься до 17 ноября. Ретро-трамваи обойдутся российскому городу в 142 миллиона рублей.

В августе власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. В их вагонах можно устраивать экскурсии по городу и проводить мероприятия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустят новые троллейбусы, в которых будет установлена система климат-контроля. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов. По его словам, новая партия транспорта выйдет на рейсы до конца декабря 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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