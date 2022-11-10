В Литве захотели созвать «Люблинский треугольник»

Советник президента Литвы Скайсгирите: Науседа намерен созвать «Люблинский треугольник»

Литва хочет выступить с инициативой и созвать заседание «Люблинского треугольника». Об этом сообщила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите, передает ТАСС.

По ее словам, Науседа намерен выступить с предложением провести в ближайшее время в рамках «Люблинского треугольника» встречу президентов Литвы, Польши и Украины.

Она добавила, что место и время проведения соответствующего заседания пока не уточняется, отметив, что у президента Украины Владимира Зеленского существуют проблемы с выездом из страны. «Необходимо обсудить, как и какими средствами это обеспечить», — заявила Скайсгирите.

«Люблинский треугольник» был создан летом 2020 года по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Он представляет собой платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между тремя образовавшими его республиками. В июле 2021 года они подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал объединение альтернативой «русскому миру» и понадеялся, что однажды к «Люблинскому треугольнику» присоединится Белоруссия.