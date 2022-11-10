Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:09, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Литве захотели созвать «Люблинский треугольник»

Советник президента Литвы Скайсгирите: Науседа намерен созвать «Люблинский треугольник»

Фото: Marek Hanyzewski / Globallookpress.com

Литва хочет выступить с инициативой и созвать заседание «Люблинского треугольника». Об этом сообщила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите, передает ТАСС.

По ее словам, Науседа намерен выступить с предложением провести в ближайшее время в рамках «Люблинского треугольника» встречу президентов Литвы, Польши и Украины.

Она добавила, что место и время проведения соответствующего заседания пока не уточняется, отметив, что у президента Украины Владимира Зеленского существуют проблемы с выездом из страны. «Необходимо обсудить, как и какими средствами это обеспечить», — заявила Скайсгирите.

«Люблинский треугольник» был создан летом 2020 года по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Он представляет собой платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между тремя образовавшими его республиками. В июле 2021 года они подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал объединение альтернативой «русскому миру» и понадеялся, что однажды к «Люблинскому треугольнику» присоединится Белоруссия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона
Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна
Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире
Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям
Российский пенсионер зарубил односельчанина топором и поджег его тело
Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте США
На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей
Педофила осудили на 17 лет за развращение девяти российских школьниц
РЖД повторно обратились в Евросоюз с просьбой об отмене санкций
Залитая водой многоэтажка в деревне покрылась плесенью из-за дыры в крыше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.