Российский ведущий сделал неловкую оговорку в прямом эфире

Ведущий рязанского телеканала «ТКР» сделал неловкую оговорку в прямом эфире

Ведущий рязанского телеканала «ТКР» сделал оговорку в прямом эфире, назвав письма «письками». На неловкую ошибку обратило внимание издание «Подъем» в Telegram-канале.

Ведущий рассказывал про участников конкурса скрипачей. «Всех участников отметят благодарственными письками... письмами», — сказал он.

Руководство телеканала не планирует наказывать ведущего за оговорку, сообщил изданию директор «ТКР» Сергей Кузнецов. «В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий — обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», — отметил он.

Ранее ведущая британского телеканала Sky News Софи Ридж в прямом эфире ошиблась в произношении фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта (Jeremy Hunt) и вместо этого произнесла нецензурное слово. Вместо его фамилии Hunt она произнесла слово cunt, которое в английском языке является бранным и означает женские половые органы.