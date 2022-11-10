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16:05, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Российский ведущий сделал неловкую оговорку в прямом эфире

Ведущий рязанского телеканала «ТКР» сделал неловкую оговорку в прямом эфире

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Ведущий рязанского телеканала «ТКР» сделал оговорку в прямом эфире, назвав письма «письками». На неловкую ошибку обратило внимание издание «Подъем» в Telegram-канале.

Ведущий рассказывал про участников конкурса скрипачей. «Всех участников отметят благодарственными письками... письмами», — сказал он.

Руководство телеканала не планирует наказывать ведущего за оговорку, сообщил изданию директор «ТКР» Сергей Кузнецов. «В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий — обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», — отметил он.

Ранее ведущая британского телеканала Sky News Софи Ридж в прямом эфире ошиблась в произношении фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта (Jeremy Hunt) и вместо этого произнесла нецензурное слово. Вместо его фамилии Hunt она произнесла слово cunt, которое в английском языке является бранным и означает женские половые органы.

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Денис Савосин
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