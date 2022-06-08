Телеведущая насмешила зрителей нецензурным словом в прямом эфире

Ведущая Ридж в прямом эфире произнесла нецензурное слово вместо фамилии политика Ханта

Ведущая британского телеканала Sky News Софи Ридж (Sophy Ridge) в прямом эфире ошиблась в произношении фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта (Jeremy Hunt) и вместо этого произнесла нецензурное слово. Видео с ее конфузом опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан, ролик насмешил многих зрителей.

Ридж высказывалась о голосовании Консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства Борису Джонсону. Она перечисляла политиков, выступающих против Джонсона, и, говоря о Ханте, вместо его фамилии «Hunt» произнесла слово «cunt». В английском языке это слово является бранным и означает женские половые органы. Телеведущая никак не отреагировала на свою оговорку и продолжила вести передачу.

В Twitter фрагмент эфира инцидента собрало больше 390 тысяч просмотров. «Ошибочка по Фрейду», «Что ж, она говорит правду», — посмеялись комментаторы. Многие из них также в шутку заявили, что Ридж могла намеренно исказить фамилию политика.

Как отмечает Daily Mail, подобный конфуз не впервые происходит с представителями британских медиа, которые произносят фамилию Ханта.

В понедельник, 6 июня, члены правящей Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону. За то, чтобы он сохранил пост, проголосовали 211 представителей Консервативной партии партии при необходимом минимуме в 180 голосов, 148 высказались против. Среди причин недовольства премьером называли вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит во время действия жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.