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18:47, 10 ноября 2022Бывший СССР

Украина подписала документ о сотрудничестве с АСЕАН

Украина стала участником основополагающего документа АСЕАН

Фото: Cindy Liu / Reuters

Украина стала участником Балийского договора 1976 года (Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Кунг Пхоак, передает ТАСС.

«Украина стала 50-м участником Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА», — сказал он. Уточняется, что документ, который регулирует отношения ассоциации стран и ее диалоговых партнеров, был подписан украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в присутствии коллег государств АСЕАН.

Ранее Таиланд заявил о готовности предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога и решения украинского кризиса. Посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават напомнил, что в качестве принимающей стороны саммитов АСЕАН, G20 и АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд четко дали понять о решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества.

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Кристина Есикова
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