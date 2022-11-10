Украина подписала документ о сотрудничестве с АСЕАН

Украина стала участником основополагающего документа АСЕАН

Украина стала участником Балийского договора 1976 года (Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Кунг Пхоак, передает ТАСС.

«Украина стала 50-м участником Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА», — сказал он. Уточняется, что документ, который регулирует отношения ассоциации стран и ее диалоговых партнеров, был подписан украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в присутствии коллег государств АСЕАН.

Ранее Таиланд заявил о готовности предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога и решения украинского кризиса. Посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават напомнил, что в качестве принимающей стороны саммитов АСЕАН, G20 и АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд четко дали понять о решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества.