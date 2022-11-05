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03:37, 5 ноября 2022Мир

Таиланд заявил о готовности предоставить площадку России и Украине для диалога

Посол Таиланда Вонгсинсават заявил о готовности дать площадку РФ и Украине для диалога

Фото: Pixabay

Таиланд заявил о готовности дать России и Украине переговорную площадку для прямого диалога и решения кризиса. Об этом в интервью ТАСС заявил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.

«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в качестве принимающей стороны саммитов АСЕАН, G20 и АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд ясно дали понять о решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возобновление переговоров России и Украины с целью прекращения конфликта. Как сообщила администрация главы государства, турецкий лидер считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния.

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Марина Совина
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