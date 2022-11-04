Турция выступила за возобновление переговоров России и Украины

Президент Турции Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возобновление переговоров России и Украины с целью прекращения конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила администрация главы государства, турецкий лидер считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Москвой и Киевом и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.