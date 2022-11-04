Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 4 ноября 2022Мир

Турция выступила за возобновление переговоров России и Украины

Президент Турции Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возобновление переговоров России и Украины с целью прекращения конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила администрация главы государства, турецкий лидер считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Москвой и Киевом и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британию и Украину обвинили в подготовке террористической армии для атак на Крым
Турция выступила за возобновление переговоров России и Украины
Диетолог предупредила об опасности кофеина
Пентагон назвал армию США самой боеспособной в мире
Правительство Германии призвало Меркель к экономии
Украина захотела создать в соседних странах ремонтные базы для военной техники
В Германии оценили последствия помощи Украине для G7
Магазин Nike заработал в Москве под новым названием
В США рассказали о планах помочь Украине в восстановлении энергосистем
В Пентагоне оценили готовность Китая вторгнуться на Тайвань
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.