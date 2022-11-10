Представитель МИД Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила слова представителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которая заявила об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.

«Она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали», — подчеркнула представитель министерства.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) презентовали полную версию пранка с участием спецпредставителя ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен в рамках нового выпуска «Шоу ВиЛ» на Rutube. Разговор шел от имени главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александра Мережко.