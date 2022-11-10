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22:25, 10 ноября 2022Мир

США захотели снизить возможность возникновения рисков в военной сфере с Китаем

Белый дом сообщил о необходимости поддерживать каналы связи с китайскими военными

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон хочет снизить возможность возникновения рисков в военной сфере с Китаем. Он уточнил, что для достижения этой цели США будут стремиться расширять каналы связи между американскими и китайскими военными, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что, поскольку американские и китайские военные действуют в непосредственной близости друг от друга в Индо-Тихоокеанском регионе и во многих его частях, важно поддерживать каналы связи между нашими вооруженными силами, чтобы мы могли избежать инцидентов, просчетов, эскалации», — заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон призывает Россию и Китай к обсуждению вопросов стратегической стабильности, поскольку в настоящее время это особенно необходимо.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что политическая ситуация и противоборство двух главных партий внутри Соединенных Штатов вызывают беспокойство во всем мире. По мнению колумнистов, обе главные американские партии используют промежуточные выборы в Конгресс в качестве рекламы собственной повестки.

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Марина Совина
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