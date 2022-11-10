Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 10 ноября 2022Россия

Кремль сообщил о регулярных встречах Путина и Шойгу

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин и Шойгу регулярно встречаются

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу регулярно проводят встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представителю Кремля задали вопрос о вероятности встречи главы государства и министра обороны в ближайшее время.

«Они это делают регулярно», — сказал пресс-секретарь.

Последняя публичная встреча Путина и Шойгу прошла 28 октября. Во время доклада президенту глава Минобороны заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации, о начале которой Путин объявил 21 сентября. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено», — сказал Шойгу

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Иранская актриса выложила фото без хиджаба в знак солидарности с протестующими
Талибы запретили женщинам ходить в спортзалы
Богачи мира резко обеднели
Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал российско-белорусского СМИ
Сбер объявил о запуске SberPay NFC
Боррель призвал улучшить инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок войск
Кремль сообщил о регулярных встречах Путина и Шойгу
Делегация депутатов Верховной Рады посетит США
Швеция не нашла ответственного за взрывы на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.