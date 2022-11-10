Кремль сообщил о регулярных встречах Путина и Шойгу

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин и Шойгу регулярно встречаются

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу регулярно проводят встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представителю Кремля задали вопрос о вероятности встречи главы государства и министра обороны в ближайшее время.

«Они это делают регулярно», — сказал пресс-секретарь.

Последняя публичная встреча Путина и Шойгу прошла 28 октября. Во время доклада президенту глава Минобороны заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации, о начале которой Путин объявил 21 сентября. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено», — сказал Шойгу