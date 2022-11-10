В ЛНР заявили о принудительном вывозе населения военными Украины

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ принудительно вывезли оставшееся население Невского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно вывезли оставшееся население села Невское в Луганской народной республике (ЛНР), в том числе детей. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Всех оставшихся мирных жителей принудительно вывезли на оккупированную территорию для работы с ними представителей ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он, говоря о произошедшем после захвата населенного пункта украинскими бойцами.

По его словам, вывезли 13 человек, шестеро из которых — дети. Марочко подчеркнул, что спустя неделю они исчезли и перестали выходить на связь с родственниками.

Ранее российские военные отразили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. В результате ликвидировали около 160 солдат Украины и иностранных наемников. В Минобороны отметили, что на краснолиманском направлении одна танковая рота и четыре мотопехотных роты ВСУ пытались одновременно атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная.

