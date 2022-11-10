Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона

Президент Сербии Вучич признал, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона Россией

Президент Сербии Александар Вучич признал, что ошибся в своих прогнозах по обороне города Херсона Вооруженными силами (ВС) России. Его слова передает РИА Новости.

«Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся», — заявил сербский глава государства. Он высказался после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», — добавил Вучич.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.