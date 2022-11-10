Россияне запаслись наличкой на рекордные 14 триллионов рублей

«Известия»: объем наличных денег на руках у россиян и бизнеса достиг 14,2 триллиона рублей

Объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 триллиона рублей по итогам сентября, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

За год показатель увеличился на один триллион рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления частичной мобилизации он взлетел на 694 миллиарда. Россияне решили запастить наличкой из-за нестабильности от введения антироссийских санкций и изменений в экономике, пояснил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Кроме того, ставки по вкладам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий, поэтому россияне снимают деньги. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также добавил, что, выезжая за границу, россияне старались запастись кэшем.

Ранее президент России Владимир Путин дал ЦБ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.