ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов

Путин дал ЦБ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России валюты свыше $10 тысяч

Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что выдача разрешений будет осуществляться в случаях и в порядке, установленном советом директоров Центрального банка РФ.

Президент России ввел запрет на вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, 2 марта.

Указ о контрмерах против антироссийских санкций был подписан 28 февраля. В основном они направлены на ограничения трансграничного движения капитала. Российским резидентам запрещалось выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также перечислять валюту на собственные зарубежные счета.