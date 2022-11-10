Названа вакансия для студентов с зарплатой 300 тысяч рублей

«Работа.ру» назвала вакансию гувернера самой высокооплачиваемой для студентов

Гувернеру со знанием английского языка в Москве предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей. Эта вакансия названа самой высокооплачиваемой для подработки студентов в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка», пишет ТАСС.

Также в качестве подработки студентам из Санкт-Петербурга предлагают работу пешего или велокурьера. Работодатель обещает гибкий график работы и гарантию дохода, даже если нет заказов. Курьер может зарабатывать от 55 до 120 тысяч рублей. Контент-менеджер на удаленке может рассчитывать на доход до 150 тысяч рублей.

Также студентам предлагают устроиться на должность программиста в частной школе с доходом до 80 тысяч рублей, а водителю-курьеру в Москве готовы платить до 130 тысяч рублей. Студентам предлагают устроиться менеджером по продажам в агентство недвижимости в Краснодаре на зарплату от 70 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией ноября в России стала позиция разработчика С++, которому готовы предложить до 370 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался переводчик с китайского и английского языка с зарплатой в 320 тысяч рублей.