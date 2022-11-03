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10:56, 3 ноября 2022Экономика

Названа вакансия в России с зарплатой в 370 тысяч рублей

«Зарплата.ру» назвала самой высокооплачиваемой вакансией ноября разработчика С++

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября в России названа позиция разработчика С++, которому готовы предложить до 370 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает гибкий график, работу в Москве и возможность частичной удаленки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Зарплата.ру».

На втором месте оказался переводчик с китайского и английского языка с зарплатой в 320 тысяч рублей, который должен находиться в Дубае. Компания предоставит сотруднику оплачиваемое жилье, а после стажировки выдаст местную медицинскую страховку.

Гувернантке для семилетней девочки в Подмосковье готовы платить от 300 тысяч рублей и предоставить квартиру для проживания. До 300 тысяч рублей может зарабатывать тату-мастеру. Аналогичную зарплату обещают руководителю юридического блока по работе со строительными подразделениями, а также DevOps-инженеру. Травматологу-ортопеду в медицинский центр в Москве и директору по производству в Уфе обещают от 250 тысяч рублей.

В октябре самой высокооплачиваемой в небольших городах России стала вакансия технического директора в Якутске — соискателям предлагают зарплату от 174 тысяч до 260 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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