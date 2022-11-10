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17:47, 10 ноября 2022Россия

Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем

Россиян захотели штрафовать на 25 тысяч рублей за наименование брежневской эпохи застоем

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Политическая партия «Коммунисты России» захотела штрафовать россиян на 25 тысяч рублей за употребление термина «застой» в отношении эпохи правления в СССР генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который находился у власти с 1964 по 1982 год. Соответствующее обращение направлено в Государственную Думу, сообщает в четверг, 10 ноября, РИА Новости.

Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, «Коммунисты России» просят ввести законодательный запрет на термин «застой» в отношении данного исторического периода. По его мнению, время Брежнева было эпохой «огромных достижений во всех областях развития страны». Тех, кто характеризует ее как застойную, лидер движения назвал «горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками».

«Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей», — резюмировал политик.

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Эпоха правления Брежнева получила в дальнейшем в истории название периода застоя с подачи последнего советского лидера и инициатора перестройки Михаила Горбачева, который, еще находясь у власти, первым заговорил о застойных явлениях в экономике.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, комментируя 40-летнюю годовщину смерти Брежнева, заявил, что эпоха застоя на самом деле миф. Он указал, что в те времена активно развивались отечественный автопром, искусство и творчество. В этих сферах появилось множество выдающихся деятелей, отметил парламентарий. По мнению политика, после перестройки равных по масштабу изменений в стране не появлялось, а после смерти Брежнева СССР столкнули на путь в тупик.

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Игорь Дмитров
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