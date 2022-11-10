Зеленский заявил о нахождении сил Украины на уровне стран НАТО

Президент Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что силы государства находятся на уровне стран НАТО, поэтому он считает честным стремление Киева вступить в Североатлантический альянс.

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, если путь Украины в альянс займет больше времени, чем страна может себе позволить, Киеву необходимы гарантии безопасности, чтобы иметь возможность достичь членства.

Глава государства указал, что общественность в странах НАТО поддерживает его страну, однако ряд лидеров еще не выступает за вступление в политический блок.

О том, что Украина намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО, Зеленский сообщил в конце сентября. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев де-факто уже прошел свой путь в альянс и является его частью.

