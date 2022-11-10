В Белоруссии признали нацистским возглас «Жыве Беларусь!»

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики возглас «Жыве Беларусь!» с жестом

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики возглас «Жыве Беларусь!» в сочетании с жестом рукой. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правовом портале республики.

В постановлении № 271 от 28 октября «Об установлении перечня организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики» указывается, что «сопровождаемый поднятием правой руки с выпрямленной ладонью возглас "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве"» является приветствием 13-го Белорусского полицейского батальона при СД (служба безопасности рейхсфюрера СС — прим. «Ленты.ру»).

Приветствие «Жыве Баларусь» МВД приравнивает к нацистскому приветствию «Хайль Гитлер». При этом будет ли возглас признаваться нацистской символикой без жеста рукой, не уточняется.

Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу сторонников оппозиционного политика Валерия Цепкало, а также группу, объединенную посредством интернет-ресурса «Беларускi полк "Пагоня"».