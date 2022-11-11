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19:54, 11 ноября 2022Забота о себе

Бывшая помощница Вайнштейна раскрыла свой способ дать отпор продюсеру-насильнику

Экс-ассистентка Харви Вайнштейна рассказала, как насмехалась над его наготой

Фото: Parliament TV Handout / REUTERS

Бывшая помощница осужденного за изнасилования голливудского продюсера Харви Вайнштейна Зельда Перкинс рассказала, как противостояла его домогательствам — она насмехалась над его наготой и вела себя грубо. Свой способ дать отпор продюсеру-насильнику она раскрыла для Daily Mail.

Зельда Перкинс была персональной ассистенткой Вайнштейна в течение пяти лет в 1990-е. «Харви постоянно испытывал меня, когда мы оставались наедине. Я его ругала или высмеивала, обесценивала его поведение. Это стало нормой», — вспоминает женщина, которой на момент начала работы с Вайнштейном было 22 года.

Перкинс отметила, что тогда переехала в США из Великобритании, должность у Вайнштейна в студии Miramax была ее первой работой. Тогда она думала, что для бизнесменов уровня Вайнштена нормально работать в номерах в отелях. «Однажды он обнажился передо мной, и я сказала: мне правда придется опять увидеть эту отвратительную штуку?» — продолжила она.

При этом, подчеркнула Перкинс, она никогда не боялась, что Вайнштейн на нее нападет. «Я обращалась с ним жестко. Ему нужна была власть, а не секс, он устраивал игры разума, пытаясь подчинить людей себе», — объяснила женщина. Однажды, вспомнила она, продюсер позвал ее в сауну, куда она пришла одетой и принялась за работу, пока Вайнштейн стоял обнаженным за стеклянной дверью. «Он перечислил имена актрис, с которыми спал. Я спросила, каково ему смотреть на себя в зеркало. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую и заявил, что с этим у него проблем нет», — рассказала она.

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Зельда Перкинс призналась, что решила уволиться в 1998 году, когда Харви Вайнштейн попытался изнасиловать ее молодую помощницу Ровену Чу. Перкинс высказала свое негодование руководству Miramax, и в ответ, по ее словам, ее заставили подписать соглашение о неразглашении, выплатив женщинам крупную сумму денег за моральный ущерб.

В 2021 году Перкинс запустила кампанию Can’t Buy My Silence («Мое молчание не купить» — англ.), в рамках которой требует сделать невозможным заключение соглашений о неразглашении, которые бы касались не относящейся к ведению бизнеса информации.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Ранее стало известно, что «деформированные» гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. В суде рассмотрят «уникальные особенности» тела заключенного.

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Александра Лисица
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