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23:20, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили

Представители российских маркетплейсов оценили атаки украинских хакеров 11 ноября

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Украинские хакеры объявляли об атаках на российские маркетплейсы во Всемирный день шопинга, 11 ноября. Они обещали вывести их ресурсы из строя и помешать заработку. Представители компаний, попавших в зону риска, рассказали о том, как прошел день массовых распродаж. Их слова приводит «Коммерсант».

В Wildberries сообщили, что не отмечали атак. Жалоб пользователей на сбои в работе также зафиксировано не было. Однако специалисты по киберзащите не исключают, что попыток дестабилизировать работу площадок не было, просто атаки не прошли.

Руководитель направления защиты на уровне L7 компании DDoS-Guard Дмитрий Никонов рассказал, что хакерская активность начала расти еще в начале недели, когда магазины анонсировали распродажи. А 11 ноября трафик значительно вырос.

Ранее федеральная полиция Австралии обвинила российских хакеров в кибератаке на серверы крупной медицинской страховой компании Medibank и краже личных данных клиентов организации. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте полиции.

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Екатерина Подвигина
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Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили
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