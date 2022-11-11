Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили

Представители российских маркетплейсов оценили атаки украинских хакеров 11 ноября

Украинские хакеры объявляли об атаках на российские маркетплейсы во Всемирный день шопинга, 11 ноября. Они обещали вывести их ресурсы из строя и помешать заработку. Представители компаний, попавших в зону риска, рассказали о том, как прошел день массовых распродаж. Их слова приводит «Коммерсант».

В Wildberries сообщили, что не отмечали атак. Жалоб пользователей на сбои в работе также зафиксировано не было. Однако специалисты по киберзащите не исключают, что попыток дестабилизировать работу площадок не было, просто атаки не прошли.

Руководитель направления защиты на уровне L7 компании DDoS-Guard Дмитрий Никонов рассказал, что хакерская активность начала расти еще в начале недели, когда магазины анонсировали распродажи. А 11 ноября трафик значительно вырос.

Ранее федеральная полиция Австралии обвинила российских хакеров в кибератаке на серверы крупной медицинской страховой компании Medibank и краже личных данных клиентов организации. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте полиции.