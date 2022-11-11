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16:56, 11 ноября 2022Силовые структуры

В Крыму боевика украинского нацбатальона приговорили к шести годам колонии

В Крыму суд приговорил к 6 годам колонии боевика украинского нацбатальона Умерова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины Айдеру Умерову, который с 2016 года состоял в запрещенном на территории России «Батальоне имени Номана Челебиджихана». Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает «Интерфакс».

Умерова признали виновным в преступлении по статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ и приговорили к шести годам лишения свободы.

По данным ФСБ, он вступил в состав нацбатальона на территории Украины. Умеров занимался материальным и продовольственным обеспечением деятельности незаконного вооруженного формирования и принимал участие в его вооруженной охране. В апреле 2022 года при попытке пересечь границу с Крымом Умерова задержали сотрудники пограничного управления ФСБ.

26 октября сообщалось, что в Крыму выдававшего себя за беженца участника украинского нацбатальона осудили на 8,5 года.

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Илона Палей
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