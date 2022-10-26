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14:46, 26 октября 2022Силовые структуры

Выдававшему себя за беженца участнику украинского нацбатальона дали 8,5 года

В Крыму выдававшего себя за беженца участника украинского нацбатальона осудили на 8,5 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму суд вынес приговор 51-летнему гражданину Украины Рустему Гугурику за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина осужден на 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте этого года Гугирик, выдавая себя за беженца, попытался пересечь границу и попасть на полуостров. Его задержали и возбудили в отношении него дело.

2 сентября сообщалось, что в Севастополе к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего украинца, который участвовал в продуктовой блокаде Крымского полуострова и в ряде других акций в приграничных с Россией районах.

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Елизавета Новикова
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