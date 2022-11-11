Певица Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов прошлогодними снимками

Американская певица Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видеоролик и фото, на которых она запечатлена на отдыхе во Французской Полинезии. На ней надет верх от купальника розового цвета, оформленный леопардовыми вставками, и черные шорты на низкой посадке. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в белой оправе, а волосы она собрала в небрежный пучок. «Когда ты все перевернул. В этом году во Французской Полинезии», — подписала она публикацию, которая набрала более 259 тысяч лайков.

Поклонники выразили беспокойство по поводу поста Спирс, отметив, что размещенные кадры являются прошлогодними. «Не хочу это говорить, но мне кажется, что Бритни сейчас находится в какой-то психбольнице. Видимо, кто-то не хочет, чтобы все знали, что ей сейчас очень тяжело, вот и публикуют старые фото и видео», «Это старые снимки и видео! Где Брит?», «Страшно за Бритни! Ведь мы так давно не видели ее новых публикаций», «Это старый пост. Кто-то явно ведет ее аккаунт», «Почему она никогда не выходит в прямой эфир? Старые фото... Это не похоже на нее», — высказывались они.

Ранее Бритни Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. В описании к публикации она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела. «Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли», — заявила она.