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09:43, 11 ноября 2022Ценности

Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов

Певица Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов прошлогодними снимками

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видеоролик и фото, на которых она запечатлена на отдыхе во Французской Полинезии. На ней надет верх от купальника розового цвета, оформленный леопардовыми вставками, и черные шорты на низкой посадке. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в белой оправе, а волосы она собрала в небрежный пучок. «Когда ты все перевернул. В этом году во Французской Полинезии», — подписала она публикацию, которая набрала более 259 тысяч лайков.

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Поклонники выразили беспокойство по поводу поста Спирс, отметив, что размещенные кадры являются прошлогодними. «Не хочу это говорить, но мне кажется, что Бритни сейчас находится в какой-то психбольнице. Видимо, кто-то не хочет, чтобы все знали, что ей сейчас очень тяжело, вот и публикуют старые фото и видео», «Это старые снимки и видео! Где Брит?», «Страшно за Бритни! Ведь мы так давно не видели ее новых публикаций», «Это старый пост. Кто-то явно ведет ее аккаунт», «Почему она никогда не выходит в прямой эфир? Старые фото... Это не похоже на нее», — высказывались они.

Ранее Бритни Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. В описании к публикации она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела. «Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли», — заявила она.

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Карина Черных
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