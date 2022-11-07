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10:11, 7 ноября 2022Ценности

Бритни Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в спущенных шортах и заявила о повреждении нервов

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, исполнительница запечатлела себя на камеру в интерьере собственного дома. На размещенном видео артистка танцевала в красном кроп-топе и черных шортах с низкой посадкой. На ее левой руке надета голубая перчатка. В кадре знаменитость приспускала пояс шорт руками.

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В описании к публикации она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела. «Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли», — заявила она.

В свою очередь поклонники раскритиковали танцы Спирс, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Пожалуйста, перестань снимать штаны», «Так грустно на это смотреть», «Очередной пост психа. Где сама Бритни?», «Сочувствую тебе», «Кто-нибудь заметил автокресло для ребенка? Бритни, что происходит?» — писали они.

В октябре Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже. На размещенном кадре звезда позировала в плетеной шляпе с широкими полями на фоне моря, прикрывая руками грудь и широко расставив ноги. При этом она решила спрятать интимные части тела с помощью эмодзи в виде сердца.

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Карина Черных
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