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20:19, 11 ноября 2022Среда обитания

Бывший «ангел» Victoria's Secret приобрела дом в США

Супермодель Жизель Бюндхен купила особняк в пригороде Майами

Фото: Dale Zanine / Reuters

Супермодель Жизель Бюндхен купила дом в США за миллионы долларов. Об этом сообщает издание Page Six.

Бывший «ангел» Victoria's Secret приобрела особняк в Серфсайде, пригороде Майами. В трех минутах пути на лодке находится дом ее бывшего мужа, игрока в американский футбол Тома Брэди, с которым Бюндхен развелась менее месяца назад. Сумма сделки состоявшейся в начале октября, составила 11,5 миллиона долларов (около 695,1 миллиона рублей), однако известно о ней стало только сейчас.

Площадь особняка с пятью спальнями и семью ванными комнатами составляет 367,6 квадратных метра. Кроме того, в нем обустроены гостиная, кухня, столовая, кабинет, тренажерный зал, домашний кинотеатр, а также несколько террас. Из окон открывается вид на залив Бискейн и роскошный остров Индиан-Крик, который также называют «бункером миллиардеров» из-за большого числа проживающих там знаменитостей и богатых людей.

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Среди особенностей объекта можно выделить потолки высотой 7,6 метра и наличие стен из стекла. По данным Dirt, интерьер выполнен преимущественно в бежевых, серых и коричневых тонах.

На участке площадью 0,16 гектара есть бассейн и несколько зон для отдыха и развлечений. Возле особняка также расположен отдельный причал.

В июле стало известно о том, что британская супермодель Кара Делевинь приобрела дом в Нью-Йорке, ранее принадлежавший знаменитому комику и телеведущему Джимми Фэллону. Сумма сделки составила 10,8 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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