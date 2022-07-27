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Кара Делевинь купила дом знаменитого телеведущего в США

Британская модель Кара Делевинь купила дом в Нью-Йорке у телеведущего Джимми Фэллона

Фото: Globallookpress.com

Британская супермодель Кара Делевинь купила дом в США, ранее принадлежавший знаменитому комику и телеведущему Джимми Фэллону. Об этом сообщает New York Post.

Сумма сделки составила 10,8 миллиона долларов (около 641,2 миллиона рублей). Объект находится в Нью-Йорке на Манхэттене по адресу 34 Gramercy Park East. Фэллон приобрел квартиру в здании в стиле королевы Анны 1883 года постройки за 850 тысяч долларов в 2002 году. На протяжении более чем десяти лет он выкупал квартиру за квартирой.

Площадь приобретенного объекта — 464,5 квадратных метра. В нем есть шесть спален, гостиная в стиле ретро, бар, а также несколько потайных проходов и кухня, из окон которой открывается вид на частный парк Грамерси. Вместе с объектом недвижимости новой хозяйке достались ключи от входа на его территорию.

Интерьер отличается сочетанием ярких оттенков со спокойными. На стенах, декорированных винтажными обоями, висит большое количество картин.

В июне квартиру в Нью-Йорке продала чешская супермодель Каролина Куркова. Сумма сделки составила 4,5 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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