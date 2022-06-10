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Знаменитая супермодель продала квартиру в Нью-Йорке неизвестному

Модель Каролина Куркова продала квартиру в Нью-Йорке за 4,5 миллиона долларов неизвестному

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Знаменитая супермодель Каролина Куркова избавилась от квартиры в стиле лофт в нью-йоркском квартале Трайбека. Об этом сообщает New York Post.

Куркова жила в этом доме с 2005 года, когда приобрела его за 2,31 миллиона долларов. Сумма сделки составила 4,5 миллиона долларов. Имя покупателя осталось неизвестным.

38-летняя модель сообщила, что она решила продать квартиру спустя 17 лет жизни в ней после того, как поняла, что ее семья переросла это пространство. «Здесь есть все, что только можно пожелать в доме в центре Нью-Йорка — невероятные виды, близость к воде и парку. Но самым лучшим для меня было ощущение счастья и легкости, когда я каждый день возвращалась домой с работы», — поделилась Куркова. Проданную квартиру она назвала современным оазисом в шумном городе, от которого у нее остались одни из лучших воспоминаний.

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В объекте обустроены две спальни, столько же ванных комнат и дополнительный санузел. Площадь квартиры, расположенной по адресу 92 Laight Street — более 185,8 квадратных метра. Из гостиной, выходящей на западную сторону, открывается вид на реку Гудзон, а из спален, выходящих на восточную сторону — панорама Нью-Йорка.

В гостиной, совмещенной со столовой, установлен скрытый телевизор. Кухня в белых тонах оснащена барной стойкой для завтрака и первоклассной бытовой техникой. В квартире также есть комната-кабинет. Для хозяина предусмотрена спальня с балконом и отдельная ванная комната с двойным туалетным столиком, а также глубокая ванна со стеклянной душевой кабиной. Среди особенностей помещения — собственная домашняя галерея с картинами и скульптурами. Кроме того, жителям дома доступны круглосуточные услуги швейцара, а также фитнес-центр, помещение для хранения велосипедов, сад и гараж.

В апреле звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл продал квартиру в Нью-Йорке неизвестному. Цена сделки составила 10,99 миллиона долларов.

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Полина Кислицына
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