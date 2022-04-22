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Звезда «Волка с Уолл-стрит» продал квартиру в Нью-Йорке неизвестному

Актер Джона Хилл продал квартиру в Нью-Йорке за 10,99 миллиона долларов

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

Американский актер Джона Хилл избавился от квартиры в Нью-Йорке на фоне переезда на западное побережье США. Имя покупателя осталось неизвестным, сообщает New York Post.

Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» приобрел квартиру на Манхэттене в 2015 году за 9,1 миллиона долларов. Друг актера рассказал, что в последнее время объект сдавался в аренду и не приносил много пользы владельцу. Цена сделки составила 10,99 миллиона долларов (882,5 миллиона рублей).

Проданная квартира площадью 304 квадратных метра находится на пятом этаже семиэтажного здания, построенного в 1920 году. В ней обустроены четыре спальни и две ванных комнаты. Кухня в светлых тонах отделана мрамором.

Среди особенностей квартиры — высокие потолки, большие арочные окна с деревянными рамами и полы из белого дуба. Кроме того, в ней есть проектор и экран для просмотра фильмов. Стены декорированы различными произведениями искусства.

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Из апартаментов открывается вид на внутренний двор. В доме есть тренажерный зал, детская игровая комната и помещение для хранения велосипедов. На крыше расположена терраса, где можно приготовить еду на гриле.

О продаже квартиры Джона Хилла на Манхэттене стало известно в марте 2022 года. Покупатель нашелся через пять недель.

Полина Кислицына
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