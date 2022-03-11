Звезда «Волка с Уолл-стрит» решил избавиться от жилья в Нью-Йорке

Актер Джона Хилл выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке за 11 миллионов долларов

Американский актер, звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл решил избавиться от своей квартиры в Нью-Йорке. Он попросил за жилье более 10 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Актер планирует выручить от продажи резиденции на Манхэттене 11 миллионов долларов (более 1,2 миллиарда рублей). Хилл владел квартирой с 2015 года, когда заплатил за нее на 1,83 миллиона долларов больше, чем запросил на данный момент. По информации издания, актер решил продать объект после отдыха на гавайском острове Кауаи со своей возлюбленной.

Среди особенностей квартиры риелторы выделили потолки высотой более 3,5 метра, сделанные из кирпича. Полы покрыты панелями из белого дуба, а для столешницы на кухне использовали мрамор. Жилье обеспечено технологией умного дома, включая автоматические шторы. Жильцам также доступна терраса на крыше здания.

Ранее квартиру в Нью-Йорке продал американский актер Винсент Галло. Он получил за жилье 1,59 миллиона долларов (на тот момент более 120 миллионов рублей). Объект находится на Пятой авеню в небоскребе, спроектированном бывшим президентом США Дональдом Трампом.