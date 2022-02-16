Обвинивший в лицемерии жертв Вайнштейна актер избавился от жилья в Нью-Йорке

Американский актер Винсент Галло, обвинивший в лицемерии актрис, которые назвали себя жертвами продюсера Харви Вайнштейна, избавился от своей квартиры в Нью-Йорке. Жилье находится в небоскребе «Трамп-тауэр», сообщает New York Post.

Объект находится на Пятой авеню в небоскребе, спроектированном бывшим президентом США Дональдом Трампом. Актер попросил за квартиру 1,59 миллиона долларов (более 120 миллионов рублей). Галло владел ей с 2019 года, когда приобрел за 1,47 миллиона долларов.

Квартира площадью более 98 квадратных метров расположена на 54-м этаже небоскреба. Внутри есть одна спальня, ванная комната, отдельный туалет, гостиная и кухня. Особенность интерьера — большие окна, из которых открывается вид на соседние небоскребы. Актер перекрасил стены в комнатах в белый цвет — до этого момента они были розовыми.

В марте 2018 года Винсент Галло обвинил в лицемерии актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоуэн, назвавших себя жертвами изнасилований продюсером Харви Вайнштейном. По словам актера, он состоял в отношениях с Ардженто и угрожал продюсеру из-за случившегося с возлюбленной. Однако позже женщина отказалась от своих слов.