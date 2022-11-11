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18:08, 11 ноября 2022Среда обитания

Место для конференции ООН описали фразой «как в Лас-Вегасе, только хуже»

Шведский делегат на COP27 описал Шарм-эль-Шейх фразой «как в Лас-Вегасе, только хуже»

Фото: Nariman El-Mofty / Reuters

Египетский Шарм-эль-Шейх, который стал местом проведения Конференции ООН по изменению климата COP27, сравнили с более плохой версией американского курорта Лас-Вегас. Об этом говорится в материале The Guardian.

Автор статьи указал, что город считается популярным курортом в стране, где часто проводят отпуск туристы из Италии и России. Однако у одного из шведских делегатов остались негативные впечатления от места. Он описал город фразой: «Это как в Лас-Вегасе, но только хуже». Имя делегата осталось неизвестно.

В октябре правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Египта в том, что они способствуют замалчиванию важных проблем окружающей среды. Специалисты организации пришли к выводу, что в стране не освещают темы, связанные с загрязнением от туризма, агробизнеса, военных и промышленных предприятий.

Нина Ташевская
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