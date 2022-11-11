Известный актер сравнил спальный район Москвы с микрорайонами Италии

Актер Константин Крюков сравнил московский район Чертаново с микрорайонами Италии

Известный российский актер и ювелир Константин Крюков сравнил московский район Чертаново с микрорайонами Италии. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

Крюков рассказал, что недавно побывал в Чертанове по работе и пожалел, что не был там раньше. По его мнению, этот спальный район столицы совершенно удивителен в плане урбанистики. Он добавил, что архитектурный облик Чертанова отличается систематичностью и продуманностью, на которые, пожалуй, были способны только советские архитекторы.

«Он очень концептуальный, там интересное устройство внутренних дворов, где-то мне это даже напоминало микрорайоны Италии», — отметил актер.

Своими любимыми местами столицы Крюков назвал Зоологическую улицу, а также Тверскую, где он в данный момент живет. Актер добавил, что жил возле Тишинской площади и Зоологической улицы на протяжении пары лет и ему нравилось спокойствие, отсутствие широких дорог в этой части центра Москвы.

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