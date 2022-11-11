Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 11 ноября 2022Россия

В России задумали создать православную ЧВК

В России может появиться первая православная ЧВК «Андреевский Крест»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В России может появиться первая частная военная компания (ЧВК) при православной церкви. Об этом пишет издание «Блокнот».

Создателями ЧВК «Андреевский Крест» выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора. Компания организована по благословению настоятеля храма Алексия Ганьжина.

Координационный директор ЧВК Владимир Ефимович Хильченко пояснил, что основной задачей видит подготовку добровольцев для спецоперации на Украине. Помимо этого, ЧВК планирует создать собственные добровольческие батальоны на базе своего учебного центра. Инструкторами в «Андреевском Кресте» стали бойцы, прошедшие, по словам Хильченко, все горячие точки.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы компании создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Он считает, что финансирование должно проходить за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона. Пока сам Пригожин собирается полностью финансировать такие центры подготовки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Перед взрывами около «Северных потоков» заметили суда с выключенными датчиками
Ивлеева сообщила о проблемах со здоровьем
Эстония назвала «путем к миру» поставку ПВО Украине
В России задумали создать православную ЧВК
Королевский питон обратил в бегство вооруженного грабителя и спас хозяйку
Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили
Мужчина упал в чан с расплавленным алюминием и выжил
НХЛ отказалась проводить Кубок мира в 2024 году
В Швеции предупредили об опасности вступления в НАТО
На Украине назвали необходимую для восстановления инфраструктуры сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.