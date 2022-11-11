В России задумали создать православную ЧВК

В России может появиться первая православная ЧВК «Андреевский Крест»

В России может появиться первая частная военная компания (ЧВК) при православной церкви. Об этом пишет издание «Блокнот».

Создателями ЧВК «Андреевский Крест» выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора. Компания организована по благословению настоятеля храма Алексия Ганьжина.

Координационный директор ЧВК Владимир Ефимович Хильченко пояснил, что основной задачей видит подготовку добровольцев для спецоперации на Украине. Помимо этого, ЧВК планирует создать собственные добровольческие батальоны на базе своего учебного центра. Инструкторами в «Андреевском Кресте» стали бойцы, прошедшие, по словам Хильченко, все горячие точки.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы компании создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Он считает, что финансирование должно проходить за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона. Пока сам Пригожин собирается полностью финансировать такие центры подготовки.