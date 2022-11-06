Пригожин рассказал об ополчениях ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» создает ополчения в Курской и Белгородской областях

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Он считает, что финансирование должно проходить за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Пока сам Пригожин собирается полностью финансировать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер». «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно (...). Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — отметил бизнесмен.

Он также предложил владельцам небольших заводов отправить 25 процентов работников-мужчин «нести службу в окопах». По мнению Пригожина, пока достаточно, чтобы они проводили там неделю, а после этого три недели находились дома и на производстве, «и так по кругу».

1 ноября британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает иск против ЧВК «Вагнер» из-за ее действий на Украине.

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