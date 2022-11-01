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22:35, 1 ноября 2022Мир

В Британии подадут иск против «группы Вагнера»

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners сообщила, что подает иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде [Лондона] против "Вагнера" с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба», — заявили в компании.

Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. Судебный процесс поддержали украинские чиновники, а также экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал российских депутатов вступать в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и идти на фронт. В обращении к депутатам Госдумы российский бизнесмен подчеркнул, что сейчас важна консолидация общества.

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Марина Совина
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