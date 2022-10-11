Пригожин призвал российских депутатов вступать в ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Пригожин призвал депутатов Госдумы вступать в ЧВК «Вагнер» и идти на фронт

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал российских депутатов вступать в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и идти на фронт. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

В обращении к депутатам Госдумы российский бизнесмен подчеркнул, что сейчас важна консолидация общества. «Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в "клоунаду"», — сказал Пригожин.

Депутатам нужно лично отправиться на фронт, так как в функции парламентариев они, по мнению владельца «Конкорда», бесполезны. Тем не менее Пригожин признал, что некоторые депутаты активно участвуют в жизни России. Среди них он выделил Виталия Милонова и Николая Валуева.

«Господ "говорунов" призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК "Вагнера". А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки», — пояснил Пригожин.

Ранее бизнесмен назвал нового командующего спецоперацией на Украине Сергея Суровикина самым грамотным командиром. Пригожин подчеркнул, что лично знаком с Суровикиным.

В сентябре Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной «Вагнер». До этого он официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.