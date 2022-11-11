Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:24, 11 ноября 2022Экономика

Власти словами «им нечего бояться» призвали айтишников возвращаться в Россию

Шадаев: Минцифры разрабатывает программу возвращения айтишников в Россию

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Минцифры России формулирует условия программы возвращения в Россию специалистов в области IT, заявил глава министерства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать определенные гарантии тем, кто уехал», — заявил он.

По словам властей, в этой ситуации не стоит вопрос экономических условий. Они призывают айтишников понять, что им «нечего бояться» в России. В ноябре Шадаев уже говорил, что перед Минцифры стоит задача разработать программу обратной релокации IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года. Отток IT-кадров в новой волне может вырасти в два-три раза, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных
Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии
Украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей
Лукашенко взбесился из-за отсутствия дисциплины
Грузинский футболист подорожал на 44 миллиона евро после ухода из РПЛ
Власти словами «им нечего бояться» призвали айтишников возвращаться в Россию
Под Москвой бензовоз взорвался во время слива топлива
Еврокомиссия назвала замену российскому газу
Известный актер сравнил спальный район Москвы с микрорайонами Италии
В Женеве начались переговоры России и ООН по «зерновой сделке»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.