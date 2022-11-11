Власти словами «им нечего бояться» призвали айтишников возвращаться в Россию

Шадаев: Минцифры разрабатывает программу возвращения айтишников в Россию

Минцифры России формулирует условия программы возвращения в Россию специалистов в области IT, заявил глава министерства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать определенные гарантии тем, кто уехал», — заявил он.

По словам властей, в этой ситуации не стоит вопрос экономических условий. Они призывают айтишников понять, что им «нечего бояться» в России. В ноябре Шадаев уже говорил, что перед Минцифры стоит задача разработать программу обратной релокации IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года. Отток IT-кадров в новой волне может вырасти в два-три раза, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч.