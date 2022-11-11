Рэпер по ошибке получил тысячи долларов и спустил их на золото и одежду

The Mirror: рэпер случайно получил на счет крупную сумму и купил золотых слитков

Житель австралийского города Сидней обнаружил на своем счету 750 тысяч австралийских долларов (29,6 миллиона рублей), которые молодая пара по ошибке перевела ему, когда пыталась внести задаток за покупку дома, и спустил деньги. Об этом сообщает The Mirror.

Молодая пара собиралась приобрести дом. Брокер сообщил ей реквизиты банковского счета, на который покупатели должны были внести задаток в размере 750 тысяч австралийских долларов (29,6 миллиона рублей). В оговоренное время сумма не поступила на счет, и юрист по операциям с недвижимостью сообщил паре, что банк не может разыскать ее платеж.

Оказалось, что пара случайно указала в реквизитах неверный номер. В результате крупную сумму получил 24-летний рэпер Абдель Гадия. Обнаружив на своем счету деньги, мужчина отправился за покупками. Когда об ошибке стало известно, рэпер сообщил полиции, что он просто проснулся и увидел деньги. В одном из магазинов он купил 14 слитков золота на 600 тысяч австралийских долларов (23,7 миллиона рублей). Еще на 110 тысяч долларов (4,3 миллиона рублей) мужчина приобрел в другом магазине ценные монеты. Оставшиеся деньги рэпер потратил на одежду бренда Uniqlo, косметику Mecca и покупку иностранной валюты. Около 13,6 тысячи долларов (538 тысяч рублей) мужчина снял в банкоматах Сиднея и положил на свой банковский счет.

Гадия предстал перед судом и сначала отказывался признаться в содеянном, но позже признал вину в двух случаях незаконного обогащения. На момент задержания рэпер работал упаковщиком на складе одежды и зарабатывал 4,8 тысячи долларов (189,9 тысячи рублей) в месяц.

Мужчину отпустили под залог до вынесения приговора и запретили ему покидать город и приближаться к международному аэропорту. Полиции до сих пор не удалось разыскать купленное Гадией золото.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании получила 775 тысяч фунтов стерлингов (54,1 миллиона рублей) на свой банковский счет от Управления по налоговым и таможенным сборам ее величества и не смогла вернуть деньги обратно. После нескольких безуспешных попыток вернуть деньги женщина потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) из случайно полученной суммы.

