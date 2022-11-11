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13:37, 11 ноября 2022Мир

ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня

В ЕС заявили, что Украина должна сама принимать решение о прекращении огня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Власти Украины должны самостоятельно принять решение о прекращении огня. К этому призвал Киев высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической», — высказался собеседник агентства. Он добавил, что конфликты обычно закачиваются переговорами о мире.

Чиновник подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) полностью разделяют идею о том, что украинцы должны определить момент начала переговоров. Он подчеркнул, что Запад будет готов оказать Киеву содействие.

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Виктория Кондратьева
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