В ЕС заявили, что Украина должна сама принимать решение о прекращении огня

Власти Украины должны самостоятельно принять решение о прекращении огня. К этому призвал Киев высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической», — высказался собеседник агентства. Он добавил, что конфликты обычно закачиваются переговорами о мире.

Чиновник подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) полностью разделяют идею о том, что украинцы должны определить момент начала переговоров. Он подчеркнул, что Запад будет готов оказать Киеву содействие.